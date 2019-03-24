Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, 24 марта Киев планирует открыть КПП «Золотое» в одностороннем порядке. Власти ЛНР расценят реализацию инициативы как провокацию.

Полпред самопровозглашённой Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего обратился к представителям миссии с просьбой уточнить у украинской стороны, готовится ли Киев к пропуску людей через указанный КПП.

По словам одного из наблюдателей ОБСЕ, то, «что связано с открытием КПП, — это не наша ответственность, это ответственность двух сторон».

«Мы здесь просто мониторим ситуацию», — уточнил он.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики в течение суток дважды нарушили режим тишины.

Огонь вёлся в направлении населённых пунктов Золотое-5 и Калиновка.