Жителям Казахстана разрешили не менять документы после переименования столицы

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Смена наименования столицы Казахстана с Астаны на Нур-Султан не требует от граждан замены документов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции республики.
Жителям Казахстана разрешили не менять документы после переименования столицы
  • РИА Новости

«Изменение наименования столицы не возлагает на граждан обязанность по замене правоустанавливающих документов на недвижимость, таких как договоры купли-продажи, дарения, мены, акты приёмки в эксплуатацию и другие, а также документов о регистрации актов гражданского состояния (свидетельство о рождении, смерти, заключении/расторжении брака и так далее)», — разъяснили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что указание в документах прежнего наименования не влечёт их недействительности.

В информационных системах министерства столица будет переименована автоматически, говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию о переименовании столицы из Астаны в Нур-Султан в честь первого главы государства Нурсултана Назарбаева.

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