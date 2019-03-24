Жителям Казахстана разрешили не менять документы после переименования столицы

Смена наименования столицы Казахстана с Астаны на Нур-Султан не требует от граждан замены документов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции республики.

«Изменение наименования столицы не возлагает на граждан обязанность по замене правоустанавливающих документов на недвижимость, таких как договоры купли-продажи, дарения, мены, акты приёмки в эксплуатацию и другие, а также документов о регистрации актов гражданского состояния (свидетельство о рождении, смерти, заключении/расторжении брака и так далее)», — разъяснили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что указание в документах прежнего наименования не влечёт их недействительности.

В информационных системах министерства столица будет переименована автоматически, говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию о переименовании столицы из Астаны в Нур-Султан в честь первого главы государства Нурсултана Назарбаева.