В Киеве завершился митинг против коррупции в оборонной сфере

В Киеве завершился митинг представителей партии «Национальный корпус» против коррупции в оборонной сфере Украины, сообщает РИА Новости. Как отмечается, мероприятие закончилось возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют «похороны коррупции».

Агентство сообщает, что националисты передали в приёмную главы государства Петра Порошенко свои требования, в том числе просьбу наказать причастных к коррупции.

Подчёркивается, что митинг прошёл без нарушения общественного порядка.

Ранее несколько тысяч человек приняли участие в согласованном митинге против коррупции в оборонной сфере Украины.

Также кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила руководство Генпрокуратуры страны и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе.

Также украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.