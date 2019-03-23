В Киеве завершился митинг против коррупции в оборонной сфере

Короткая ссылка
В Киеве завершился митинг представителей партии «Национальный корпус» против коррупции в оборонной сфере Украины, сообщает РИА Новости. Как отмечается, мероприятие закончилось возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют «похороны коррупции».
В Киеве завершился митинг против коррупции в оборонной сфере
  • © Reuters

Агентство сообщает, что националисты передали в приёмную главы государства Петра Порошенко свои требования, в том числе просьбу наказать причастных к коррупции.

Подчёркивается, что митинг прошёл без нарушения общественного порядка.

Ранее несколько тысяч человек приняли участие в согласованном митинге против коррупции в оборонной сфере Украины.

Также кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила руководство Генпрокуратуры страны и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе.

Также украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить