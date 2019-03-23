В Киеве завершился митинг против коррупции в оборонной сфере
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Агентство сообщает, что националисты передали в приёмную главы государства Петра Порошенко свои требования, в том числе просьбу наказать причастных к коррупции.
Подчёркивается, что митинг прошёл без нарушения общественного порядка.
Ранее несколько тысяч человек приняли участие в согласованном митинге против коррупции в оборонной сфере Украины.
Также кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила руководство Генпрокуратуры страны и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе.
Также украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.