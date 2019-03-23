В Киеве проходит митинг против коррупции в оборонной сфере

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Несколько тысяч человек принимают участие в согласованном митинге против коррупции в оборонной сфере Украины. Мероприятие проходит на площади Независимости в центре Киева.
В Киеве проходит митинг против коррупции в оборонной сфере
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Отмечается, что в акции участвуют в том числе представители партии «Национальный корпус», они одеты в камуфляжную форму.

По данным агентства, митинг начнётся на площади Независимости, позднее процессия проследует в сторону правительственного квартала украинской столицы.

Охрана общественного порядка в центре Киева усилена.

16 марта в Киеве националисты, собравшиеся на акцию протеста против коррупции в оборонной сфере Украины, забросали полицейских игрушечными свиньями

3 марта украинские националисты, выступая в городе, призвали посадить действующего президента страны Петра Порошенко в тюрьму.

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