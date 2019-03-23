В Киеве проходит митинг против коррупции в оборонной сфере
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Отмечается, что в акции участвуют в том числе представители партии «Национальный корпус», они одеты в камуфляжную форму.
По данным агентства, митинг начнётся на площади Независимости, позднее процессия проследует в сторону правительственного квартала украинской столицы.
Охрана общественного порядка в центре Киева усилена.
16 марта в Киеве националисты, собравшиеся на акцию протеста против коррупции в оборонной сфере Украины, забросали полицейских игрушечными свиньями.
3 марта украинские националисты, выступая в городе, призвали посадить действующего президента страны Петра Порошенко в тюрьму.