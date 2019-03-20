На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения

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В Ивано-Франковске на встрече президента Украины Петра Порошенко с избирателями произошли столкновения между националистами и сотрудниками правоохранительных органов. 

Как информирует телеканал NewsOne со ссылкой на местные СМИ, на митинг пришли представители националистических организаций.

Они стали скандировать лозунг «Ганьба» (Позор. — RT) и требовать наказать чиновников, причастных к коррупции в армии.

После этого правоохранители окружили националистов, оттеснив их от других людей. 

Отмечается, что затем произошли столкновения, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ.

Ранее на митинге Порошенко в Киеве задержали двух человек.

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