На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения
Как информирует телеканал NewsOne со ссылкой на местные СМИ, на митинг пришли представители националистических организаций.
Они стали скандировать лозунг «Ганьба» (Позор. — RT) и требовать наказать чиновников, причастных к коррупции в армии.
После этого правоохранители окружили националистов, оттеснив их от других людей.
Отмечается, что затем произошли столкновения, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ.
Ранее на митинге Порошенко в Киеве задержали двух человек.