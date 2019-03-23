Мединский ответил на слова Шнурова о Министерстве культуры

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Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал заявление лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что в «нормальных странах» нет Минкультуры.
Мединский ответил на слова Шнурова о Министерстве культуры
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

По словам главы ведомства, «сложнее найти страну, где нет Министерства культуры».

«Я думаю, что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет», — сказал Мединский в разговоре с Софико Шеварднадзе в рамках проекта «Просто о сложном».

Министр добавил, что «Шнуров не понимает, что говорит».

Ранее, как сообщал Пятый канал, Шнуров заявил, что «ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры». Артист добавил, что намерен «отстаивать такую позицию».

При этом зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов отметил, что заявление Шнурова носило «медийный характер» и было им сделано с целью «привлечь внимание к своей персоне».

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