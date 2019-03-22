Шнуров выступил за упразднение Министерства культуры

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в «нормальных странах» нет Министерства культуры и он поддерживает эту позицию. Об этом информирует Пятый канал.

«Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию», — сказал Шнуров перед слушаниями в Государственной думе.

Кроме того, музыкант заявил, что стал членом совета по культуре при Госдуме, чтобы показать, что чиновники «далеки от народа».

Как передаёт РИА Новости, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов считает, что заявление Шнурова «больше носило медийный характер», чтобы привлечь внимание «и к своей персоне, и в целом».

«Поэтому оценку такую дают в любом случае жители, наши избиратели, которые нас делегируют. Здесь я считаю, что Шнуров просто попиарился на этой теме», — сказал Романов.

Ранее Шнуров объявил о «прощальном» туре группы «Ленинград».