Шнуров выступил за упразднение Министерства культуры
- РИА Новости
«Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию», — сказал Шнуров перед слушаниями в Государственной думе.
Кроме того, музыкант заявил, что стал членом совета по культуре при Госдуме, чтобы показать, что чиновники «далеки от народа».
Как передаёт РИА Новости, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов считает, что заявление Шнурова «больше носило медийный характер», чтобы привлечь внимание «и к своей персоне, и в целом».
«Поэтому оценку такую дают в любом случае жители, наши избиратели, которые нас делегируют. Здесь я считаю, что Шнуров просто попиарился на этой теме», — сказал Романов.
Ранее Шнуров объявил о «прощальном» туре группы «Ленинград».