Шнуров выступил за упразднение Министерства культуры

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Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в «нормальных странах» нет Министерства культуры и он поддерживает эту позицию. Об этом информирует Пятый канал.
Шнуров выступил за упразднение Министерства культуры
  • РИА Новости

«Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию», — сказал Шнуров перед слушаниями в Государственной думе.

Кроме того, музыкант заявил, что стал членом совета по культуре при Госдуме, чтобы показать, что чиновники «далеки от народа».

Как передаёт РИА Новости, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов считает, что заявление Шнурова «больше носило медийный характер», чтобы привлечь внимание «и к своей персоне, и в целом». 

«Поэтому оценку такую дают в любом случае жители, наши избиратели, которые нас делегируют. Здесь я считаю, что Шнуров просто попиарился на этой теме», — сказал Романов.

Ранее Шнуров объявил о «прощальном» туре группы «Ленинград».

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