В Госдуме оценили предложение учредить день памяти жертв «российско-украинской войны»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в Министерстве по делам ветеранов Украины не исключают возможности учреждения дня памяти «погибших защитников — участников российско-украинской войны».

Ранее член совета ветеранов при ведомстве от Черниговской области Андрей Требух выступил с инициативой провести анкетирование членов семей украинских военных с целью определения необходимой даты.

«Официальный Киев замыливает, вытравливает 9 Мая — настоящий праздник, день победы советского народа над фашизмом, вместо этого создаётся очередной надуманный — день памяти «жертв войны с Россией». Лицемерие украинских элит перешло все возможные границы», — отметил Белик.

По его словам, украинским политикам пора перестать обманывать себя и ввести только один, «по-настоящему актуальный для себя праздник».

«Это день утраты официальным Киевом связи с реальностью и перехода под ручное управление странами Запада. На Украине, которую массово покидают граждане, где оплатить «коммуналку» могут только очень обеспеченные люди, где политика превратилась в фарс, на полном серьёзе обсуждают не попытки остановить падение в бездну, а высасывают из пальца очередной фейковый праздник», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что в Министерстве по делам ветеранов Украины не исключили возможности учреждения дня памяти «погибших защитников — участников российско-украинской войны».