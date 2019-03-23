Путин поздравил жителей Башкирии со 100-летним юбилеем образования республики

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Президент России Владимир Путин поздравил граждан Башкирии со 100-летним юбилеем образования республики. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Путин поздравил жителей Башкирии со 100-летним юбилеем образования республики
  • © РИА Новости

«Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 100-летием образования Республики Башкортостан. Это событие стало важным этапом в истории национально­-государственного строительства в нашей стране, сыграло значимую роль в судьбе Башкортостана», — указывается в тексте.

По словам российского лидера, в настоящее время Башкортостан считается одним из регионов-лидеров, в том числе благодаря труду жителей республики и грамотным управленческим решениям руководства.

В заключение Путин пожелал жителям региона счастья, здоровья и новых достижений.

В январе «Реальное время» передавало, что Банк России 1 февраля выпустит две памятные монеты в честь 100-летия образования Башкортостана.

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