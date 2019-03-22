Эксперт оценил призыв депутата Рады упразднить должность президента Украины

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича о том, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.

«В преддверии выборов упразднить пост нереально, но на Украине действительно есть политики, и не только Рабинович, которые предлагают существенно снизить власть президента и усилить полномочия Верховной рады. Ряд политических деятелей считают, что на сегодняшний момент наличие поста президента вредит Украине. Это решение и правда имеет смысл», — сказал эксперт.

Охрименко отметил, что «большинством своих решений в качестве главы государства Пётр Порошенко нарушает положения Конституции».

«На данный момент нужно потребовать от президента, чтобы он соблюдал Конституцию, согласно которой его власть ограничена. Её Порошенко и нарушает. Если сделать хотя бы это, жизнь на Украине уже существенно улучшится», — заключил он.

Ранее Рабинович заявил, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.

По его словам, должность президента его стране, «кроме несчастья, ничего не дала».