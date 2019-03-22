В Киеве крымчан пригласили на Украину проголосовать на выборах президента

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Пресс-служба украинской прокуратуры заявила, что жители Крыма 31 марта смогут проголосовать на выборах президента Украины на избирательных участках в любом украинском регионе.
В Киеве крымчан пригласили на Украину проголосовать на выборах президента
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении прокуратуры в Facebook.

«В день голосования жители временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя смогут реализовать своё избирательное право в любом регионе на территории материковой части Украины», — говорится в сообщении.

Также в прокуратуре заявили, что в настоящее время «более 500 жителей Крыма изменили место голосования на город Киев», а ещё «около 200 жителей полуострова — на город Херсон». 

Ранее президент Украины Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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