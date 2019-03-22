США выразили обеспокоенность изменениями в уставе «Нафтогаза»

Посольство США на Украине выразило озабоченность «неожиданными изменениями», внесёнными в устав «Нафтогаза», а также их потенциальными последствиями.

«Мы внимательно изучаем неожиданные изменения в уставе «Нафтогаза», нас беспокоят их потенциальные последствия», — сообщило американское посольство в Twitter.

Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в настоящий момент есть основания утверждать, что США ввели внешнее управление на Украине.

В марте посол США на Украине Мари Йованович призвала Киев уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, позднее она также заявила, что украинским властям необходимо немедленно провести полный аудит государственного концерна «Укроборонпром» и рассекретить оборонный заказ.