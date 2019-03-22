В ДНР сообщили о гибели трёх человек из-за обстрелов за неделю
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
«В результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований, исполняя свой долг, погибли трое и получили ранения двое наших защитников», — указано в сообщении.
По словам Басурина, все данные с фото- и видеоматериалами будут направлены представителям международных организаций, которые находятся в ДНР.
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