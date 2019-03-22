В ДНР сообщили о гибели трёх человек из-за обстрелов за неделю

В самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в течение недели погибли три человека, ещё двое пострадали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

«В результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований, исполняя свой долг, погибли трое и получили ранения двое наших защитников», — указано в сообщении.

По словам Басурина, все данные с фото- и видеоматериалами будут направлены представителям международных организаций, которые находятся в ДНР.

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