В ДНР сообщили о гибели трёх человек из-за обстрелов за неделю

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в течение недели погибли три человека, ещё двое пострадали.
В ДНР сообщили о гибели трёх человек из-за обстрелов за неделю
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. 

«В результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований, исполняя свой долг, погибли трое и получили ранения двое наших защитников», — указано в сообщении.

По словам Басурина, все данные с фото- и видеоматериалами будут направлены представителям международных организаций, которые находятся в ДНР.

Ранее в Донецке на территории школы нашли взрывоопасный предмет.

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