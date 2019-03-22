В Донецке на территории школы нашли взрывоопасный предмет

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили об обезвреживании взрывоопасного предмета, обнаруженного на территории одной из школ в Донецке.
В Донецке на территории школы нашли взрывоопасный предмет
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС ДНР.

«Донецк, Калининский район, муниципальное образовательное учреждение №96 — обеспечение безопасности на месте обнаружения взрывоопасного предмета», — заявили в МЧС.

Также сообщается, что сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД ДНР обезвредили взрывоопасный предмет.

В феврале на нейтральной территории между ДНР и Украиной взорвался гражданский автомобиль.

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