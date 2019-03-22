В Донецке на территории школы нашли взрывоопасный предмет
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС ДНР.
«Донецк, Калининский район, муниципальное образовательное учреждение №96 — обеспечение безопасности на месте обнаружения взрывоопасного предмета», — заявили в МЧС.
Также сообщается, что сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД ДНР обезвредили взрывоопасный предмет.
В феврале на нейтральной территории между ДНР и Украиной взорвался гражданский автомобиль.