МИД Украины выразил протест России из-за решения суда по делу Павла Гриба

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МИД Украины выразил протест России в связи с решением Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону, который приговорил украинского гражданина Павла Гриба к шести годам лишения свободы.
МИД Украины выразил протест России из-за решения суда по делу Павла Гриба
  • ©Ігор Гриб
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Об этом говорится в заявлении на сайте украинского МИД.

Как указали в ведомстве, российская сторона якобы нарушила нормы и принципы международного права.

«Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение на Украину», — отмечается в заявлении.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал приговор в отношении украинца Гриба. 

22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии Павла Гриба.

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