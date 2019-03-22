МИД Украины выразил протест России из-за решения суда по делу Павла Гриба
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Об этом говорится в заявлении на сайте украинского МИД.
Как указали в ведомстве, российская сторона якобы нарушила нормы и принципы международного права.
«Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение на Украину», — отмечается в заявлении.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал приговор в отношении украинца Гриба.
22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии Павла Гриба.