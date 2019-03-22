Украинец Павел Гриб приговорён к шести годам колонии
- РИА Новости
«Назначить Грибу шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова судьи.
Как указывается, приговор может быть обжалован в течение десяти дней и пока не вступил в силу.
Следствие считает, что Гриб с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны.
Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в госизмене майора Черноморского флота Дмитрия Долгополова.