Украинец Павел Гриб приговорён к шести годам колонии

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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии украинского гражданина Павла Гриба, который обвиняется в содействии терроризму.
Украинец Павел Гриб приговорён к шести годам колонии
  • РИА Новости

«Назначить Грибу шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова судьи.

Как указывается, приговор может быть обжалован в течение десяти дней и пока не вступил в силу.

Следствие считает, что Гриб с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны.

Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в госизмене майора Черноморского флота Дмитрия Долгополова. 

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