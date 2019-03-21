В Раде назвали незаконной «искусственную украинизацию»

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Глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что законопроект о функционировании украинского языка является незаконным, так как принуждает граждан к «искусственной украинизации». Об этом информирует телеканал NewsOne.

Депутат считает, что использование русского и украинского языков в общении никому не мешает. 

Рабинович отметил, что документ предусматривает «тотальную украинизацию» общественных мероприятий на Украине.

«Но заставлять людей, которые разговаривали на русском, читали и смотрели фильмы на русском, искусственно украинизироваться — это нарушение законов», — сказал он. 

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране.

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