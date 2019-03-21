В Раде назвали незаконной «искусственную украинизацию»

Глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что законопроект о функционировании украинского языка является незаконным, так как принуждает граждан к «искусственной украинизации». Об этом информирует телеканал NewsOne.

Депутат считает, что использование русского и украинского языков в общении никому не мешает.

Рабинович отметил, что документ предусматривает «тотальную украинизацию» общественных мероприятий на Украине.

«Но заставлять людей, которые разговаривали на русском, читали и смотрели фильмы на русском, искусственно украинизироваться — это нарушение законов», — сказал он.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране.