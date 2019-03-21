В Раде назвали незаконной «искусственную украинизацию»
Депутат считает, что использование русского и украинского языков в общении никому не мешает.
Рабинович отметил, что документ предусматривает «тотальную украинизацию» общественных мероприятий на Украине.
«Но заставлять людей, которые разговаривали на русском, читали и смотрели фильмы на русском, искусственно украинизироваться — это нарушение законов», — сказал он.
Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране.