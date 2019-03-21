Турчинов заявил о поддержке Порошенко на президентских выборах

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в ходе предстоящих выборов президента страны он поддержит действующего главу государства Петра Порошенко.
Турчинов заявил о поддержке Порошенко на президентских выборах
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «1+1».

«Я считаю, что сегодня, в условиях, которые сложились, Пётр Порошенко наиболее подготовленный», — сказал глава СНБО, отвечая на соответствующие вопросы.

Также Турчинов не стал комментировать обвинения в коррупции в адрес его бывшего заместителя Олега Гладковского, заявив, что «выносить приговоры для правового государства некорректно».

Ранее Порошенко пообещал жителям Украины построить «великую страну богатых людей».

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко в связи с «хищениями в армии».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил призыв лидера партии «Батькивщина».

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