В Госдуме оценили ожидания увеличения роста добычи газа на Украине

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление правительства Украины о том, что НАК «Нафтогаз Украины» должна увеличить добычу природного газа в 2019 году на 10,3%.
В Госдуме оценили ожидания увеличения роста добычи газа на Украине
  • РИА Новости

«Безусловно, мы уже неоднократно слышали о подобных крайне популистских задачах, которые ставятся украинским государством. Буквально недавно было объявлено, что через несколько лет Украина станет независимой страной в плане источников энергии. Я думаю, что всё это связано с предстоящими президентскими выборами», — сказал депутат.

По его словам, на Украине «есть залежи и возможности добычи, но себестоимость очень большая, на сегодняшний момент для страны это нерентабельно».

«Поэтому вряд ли Украина в обозримом будущем сможет стать независимой от сторонних нефти и газа», — заключил Ананских.

Ранее правительство Украины поставило перед предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» задачу увеличить добычу природного газа в 2019 году более чем на 10%.

Кроме того, кабмин поручил обеспечить транзит газа через ГТС Украины в Евросоюз после 1 января 2020 года путём создания необходимых юридических и технических предпосылок.

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