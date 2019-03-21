Правительство Украины ожидает от «Нафтогаза» роста добычи на 10,3%
- РИА Новости
Как передаёт Интерфакс-Украина, поручено увеличить добычу на 10,3% (1,7 млрд куб. м) по сравнению с 2018 годом — до 18,2 млрд кубометров.
Кроме того, кабмин поручил обеспечить транзит газа через ГТС Украины в Евросоюз после 1 января 2020 года путём создания необходимых юридических и технических предпосылок.
Ранее украинское правительство приняло решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.