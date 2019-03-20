Кадыров рассказал о помощи Назарбаева Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев оказывал республике помощь в сложные времена.

«Чеченскую Республику и Казахстан связывают давние дружеские и братские отношения. В самые трудные для чеченского народа времена Нурсултан Абишевич оказывал нам всестороннюю помощь и поддержку. Как мудрый и выдающийся политический деятель, он внёс большой вклад в укрепление российско-казахстанской дружбы, стал самым близким союзником России», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что за 30-летний срок руководства Назарбаев превратил Казахстан в одно из самых развитых государств в Центральной Азии.

19 марта Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента.

20 марта Касым-Жомарт Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.