Кадыров рассказал о помощи Назарбаева Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев оказывал республике помощь в сложные времена.
Кадыров рассказал о помощи Назарбаева Чечне
  • РИА Новости

«Чеченскую Республику и Казахстан связывают давние дружеские и братские отношения. В самые трудные для чеченского народа времена Нурсултан Абишевич оказывал нам всестороннюю помощь и поддержку. Как мудрый и выдающийся политический деятель, он внёс большой вклад в укрепление российско-казахстанской дружбы, стал самым близким союзником России», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что за 30-летний срок руководства Назарбаев превратил Казахстан в одно из самых развитых государств в Центральной Азии.

19 марта Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента.

20 марта Касым-Жомарт Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.

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