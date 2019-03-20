Порошенко заявил об успешном проведении испытаний нового ударного БПЛА

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал прошедшие в стране испытания ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил в рамках контракта с Турцией.
Порошенко заявил об успешном проведении испытаний нового ударного БПЛА
  • ©Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

«Испытания беспилотника Bayraktar TB2, который поставлен на вооружение украинской армии, прошли успешно. Я поздравляю Вооружённые силы Украины, партнёров из Турции», — цитирует его Интерфакс-Украина.

В январе Порошенко сообщил, что ударные БПЛА Bayraktar TB2 могут быть использованы для уничтожения морских целей.

При этом советник украинского лидера Юрий Бирюков уточнил, что турецкие беспилотники будут поставляться Киеву в полном боекомплекте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить