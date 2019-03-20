Порошенко заявил об успешном проведении испытаний нового ударного БПЛА
- ©Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
- globallookpress.com
«Испытания беспилотника Bayraktar TB2, который поставлен на вооружение украинской армии, прошли успешно. Я поздравляю Вооружённые силы Украины, партнёров из Турции», — цитирует его Интерфакс-Украина.
В январе Порошенко сообщил, что ударные БПЛА Bayraktar TB2 могут быть использованы для уничтожения морских целей.
При этом советник украинского лидера Юрий Бирюков уточнил, что турецкие беспилотники будут поставляться Киеву в полном боекомплекте.