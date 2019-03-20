Эксперт оценил слова Порошенко о вине России в проблемах метро Киева

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена.

«При чём здесь Россия, мне непонятно, и я думаю, что Порошенко, как обычно, пытается навалить на Россию то, что он не сделал сам. Пытается сказать, что Россия виновата в том, что он сделал, и в том, что он не сделал, но Россия ему не обязана», — сказал он.

По словам эксперта, украинская инфраструктура находится в таком же состоянии, как и пять лет назад, потому что в неё никто не инвестировал.

«Инфраструктура — это такая вещь, которая требует серьёзных системных инвестиций, и так как транспорт — социальная сфера, инвестиции в социальной сфере быстро окупаться не могут. А Киев при Кличко — это город, которым фактически никто не занимается, потому что заниматься им некому. То же самое относится и к другим украинским миллионным городам, в которых сейчас наверняка уже миллиона людей нет. Ситуация на Украине — это проедание того, что было создано до 2014 года», — заключил Брутер.

Ранее Порошенко заявил в ходе инспекции строительства новых станций метро Киева, что торможение планов развития Киевского метрополитена происходит якобы из-за «российской агрессии».