В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о «газовой войне»
- РИА Новости
«Мне кажется, что он хочет выдавать желаемое за действительное. Мне непонятно выражение «новая газовая война» — у нас и старой не было. Я помню, что Украина похищала незаконно газ из трубопровода, а того, что Россия не поставляла газ и устраивала «войну», не было. Это изначально провокационная речь», — отметил депутат.
По словам Ананских, со стороны Украины происходит «попытка политического давления на Россию в рамках будущего договора».
«Россия сделала рыночное предложение Украине по транзиту газа, а Украина отказывается и пытается перевести это в политическую плоскость. Хотя Россия давно заявляла, что мы готовы сотрудничать без политического популизма», — заключил он.
Ранее Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну».