В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о «газовой войне»

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о «газовой войне»
  • РИА Новости

«Мне кажется, что он хочет выдавать желаемое за действительное. Мне непонятно выражение «новая газовая война» — у нас и старой не было. Я помню, что Украина похищала незаконно газ из трубопровода, а того, что Россия не поставляла газ и устраивала «войну», не было. Это изначально провокационная речь», — отметил депутат.

По словам Ананских, со стороны Украины происходит «попытка политического давления на Россию в рамках будущего договора».

«Россия сделала рыночное предложение Украине по транзиту газа, а Украина отказывается и пытается перевести это в политическую плоскость. Хотя Россия давно заявляла, что мы готовы сотрудничать без политического популизма», — заключил он.

Ранее Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну».

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