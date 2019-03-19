В Госдуме оценили слова Климкина о находящихся «в коме» Минских соглашениях

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке страны находятся «в коме».
В Госдуме оценили слова Климкина о находящихся «в коме» Минских соглашениях
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«Министр Климкин — никудышный диагност, ведь Минские соглашения были пусть и шоковым, но эффективным лечением... Украинская власть так боится болезненных ощущений, что для лечения проблемы будет всеми силами, правдами и неправдами прятаться от «врачей», что мы и увидели. Так что господину Климкину стоило бы сказать правду: Минские соглашения не в коме. Это просто вы шоковой терапии боитесь», — заключил депутат.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке страны находятся «в коме».

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