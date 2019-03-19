Климкин заявил, что Минские соглашения находятся «в коме»
- Reuters
«Минск» на самом деле не является мёртвым, но он находится в коме. Вытащить его из комы может только Кремль, поскольку именно он ввёл его в эту самую кому и сделал это абсолютно осознанно», — цитирует Климкина Интерфакс-Украина.
По его словам, некоторые европейские коллеги советуют Киеву на некоторое время заморозить вопрос Донбасса.
«У меня возникает для них простая аналогия — у вас рана, и она болит. Рану можно, конечно, обезболить, но при этом её нужно обязательно лечить, а не просто замораживать. Иначе толку не будет», — пояснил дипломат.
Ранее МИД России заявил о «размораживании» Киевом ситуации в Донбассе.