Климкин заявил, что Минские соглашения находятся «в коме»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке страны находятся «в коме».

«Минск» на самом деле не является мёртвым, но он находится в коме. Вытащить его из комы может только Кремль, поскольку именно он ввёл его в эту самую кому и сделал это абсолютно осознанно», — цитирует Климкина Интерфакс-Украина.

По его словам, некоторые европейские коллеги советуют Киеву на некоторое время заморозить вопрос Донбасса.

«У меня возникает для них простая аналогия — у вас рана, и она болит. Рану можно, конечно, обезболить, но при этом её нужно обязательно лечить, а не просто замораживать. Иначе толку не будет», — пояснил дипломат.

Ранее МИД России заявил о «размораживании» Киевом ситуации в Донбассе.