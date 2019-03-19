Климкин заявил, что Минские соглашения находятся «в коме»

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке страны находятся «в коме».
Климкин заявил, что Минские соглашения находятся «в коме»
  • Reuters

«Минск» на самом деле не является мёртвым, но он находится в коме. Вытащить его из комы может только Кремль, поскольку именно он ввёл его в эту самую кому и сделал это абсолютно осознанно», — цитирует Климкина Интерфакс-Украина.

По его словам, некоторые европейские коллеги советуют Киеву на некоторое время заморозить вопрос Донбасса.

«У меня возникает для них простая аналогия — у вас рана, и она болит. Рану можно, конечно, обезболить, но при этом её нужно обязательно лечить, а не просто замораживать. Иначе толку не будет», — пояснил дипломат.

Ранее МИД России заявил о «размораживании» Киевом ситуации в Донбассе.

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