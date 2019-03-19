Москалькова вылетит в Киев, чтобы присутствовать на суде по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во вторник, 19 марта, вылетит в Киев, чтобы принять участие в судебном заседании по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«Москалькова вылетает в Киев для того, чтобы принять участие в судебном заседании по делу Кирилла Вышинского», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, Москалькова также намерена проверить условия содержания

Вышинского в киевском СИЗО.

Ранее Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой обеспечить надлежащие условия содержания в СИЗО Вышинскому.

Заседание Верховного суда Украины по рассмотрению апелляции защиты Вышинского на его арест состоится 20 марта.