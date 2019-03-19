Москалькова вылетит в Киев, чтобы присутствовать на суде по делу Вышинского
- РИА Новости
«Москалькова вылетает в Киев для того, чтобы принять участие в судебном заседании по делу Кирилла Вышинского», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, Москалькова также намерена проверить условия содержания
Вышинского в киевском СИЗО.
Ранее Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой обеспечить надлежащие условия содержания в СИЗО Вышинскому.
Заседание Верховного суда Украины по рассмотрению апелляции защиты Вышинского на его арест состоится 20 марта.