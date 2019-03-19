Экс-глава СБУ рассказал, как справиться с выплатами МВФ

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Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко рассказал, каким образом украинские власти могут легко рассчитаться с Международным валютным фондом (МВФ).
Экс-глава СБУ рассказал, как справиться с выплатами МВФ
  • Reuters

Как он отметил в эфире ток-шоу «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne, для этого нужно всего лишь остановить коррупцию на таможне. 

«У нас настолько богатая страна… Гройсман выступает на заседании правительства и говорит, что мы теряем $3 млрд на таможне. Очевидно, нужно просто поставить аполитичных профессионалов на таможню и, остановив коррупцию, дать эти $3 млрд в бюджет», — сказал он.

По мнению Смешко, если сделать всё, как он сказал, то Украина сможет рассчитаться с МВФ за год.

Ранее кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила руководство Генпрокуратуры страны и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.

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