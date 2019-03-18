В МИД России приняли представителя ООН по Закавказью

Заместитель главы МИД России Григорий Карасин принял сопредседателя Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, представителя ООН Джихан Султаноглу.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, работе совместного механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на границах Абхазии с Грузией, а также о ходе подготовки нового раунда международных дискуссий в Женеве, запланированного на начало апреля», — сообщили в ведомстве.

Ранее в МИД России призвали Грузию начать диалог с Абхазией и Южной Осетией.

В сентябре 2018 года глава Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в интервью газете «Известия» заявил о готовности к диалогу с властями Грузии.