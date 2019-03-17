В ДНР сообщили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские военные в течение суток семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

РИА Новости

«Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило семь раз», — цитирует сообщение РИА Новости. Отмечается, что украинская сторона обстреляла республику из гранатомётов, бронетехники и стрелкового оружия. Ранее в самопровозглашённой ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ. Новое перемирие в Донбассе вступило в силу 8 марта в 01:01.