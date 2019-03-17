В ДНР сообщили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ

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В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские военные в течение суток семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
В ДНР сообщили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило семь раз», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что украинская сторона обстреляла республику из гранатомётов, бронетехники и стрелкового оружия.

Ранее в самопровозглашённой ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ.

Новое перемирие в Донбассе вступило в силу 8 марта в 01:01.

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