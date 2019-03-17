В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные за минувшие сутки пять раз открыли огонь по позициям ЛНР.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Фрунзе и села Калиновка», — указывается в сообщении.

Отмечается, что огонь вёлся из автоматических станковых гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что трое силовиков диверсионно-разведывательной группы украинской армии погибли, подорвавшись на минном поле при попытке проникнуть на территорию ЛНР.

Новое перемирие в Донбассе вступило в силу 8 марта в 01:01.