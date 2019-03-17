В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ
Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Фрунзе и села Калиновка», — указывается в сообщении.
Отмечается, что огонь вёлся из автоматических станковых гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
Ранее официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что трое силовиков диверсионно-разведывательной группы украинской армии погибли, подорвавшись на минном поле при попытке проникнуть на территорию ЛНР.
Новое перемирие в Донбассе вступило в силу 8 марта в 01:01.