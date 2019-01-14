В УПЦ МП сообщили о захвате неизвестными храма в Житомирской области

Протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Павел Линник на своей странице в Facebook сообщил, что неизвестные при участии представителей сельской администрации и националистической партии «Свобода» захватили Свято-Николаевский храм в Житомирской области.

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«Сегодня в селе Ворсовка Малинского района Житомирской области с помощью председателя Малинской ячейки ВО «Свобода» Николая Полиновского и сельского головы Петра Подручного захвачен православный Свято-Николаевский храм. Просим молитв», — написал он. По словам Линника, неизвестные, прибывшие в регион, также угрожали прихожанам и представителям духовенства. Ранее пресс-секретарь областной епархии протоиерей Олег Точинский сообщил, что сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Михайловский храм в Волынской области, принадлежащий УПЦ МП.