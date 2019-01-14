В Казахстане задержали иностранцев по подозрению в подготовке терактов
- РИА Новости
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«10 января 2019 года… задержана группа иностранных граждан, выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов в Казахстане», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, в ходе обысков по месту их временного проживания были обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
Следствие считает, что задержанные действовали по заданию пребывающих за границей боевиков террористической организации «Исламское государство»*.
«По этим же данным, применение взрывных устройств и последующую вооружённую атаку намечалось осуществить в Алматы, в местах массового скопления гражданского населения», — добавили в ведомстве.
Летом стало известно о задержании восьми человек в казахстанском Уральске по подозрению в подготовке терактов.
В апреле 2017 года в КНБ заявляли о нейтрализации деятельности четырёх радикальных группировок, участники которых допускали призывы в поддержку ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.