В Казахстане задержали иностранцев по подозрению в подготовке терактов

Группа иностранных граждан задержана в Алма-Ате по подозрению в подготовке терактов. Об этом заявили в пресс-службе Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.

«10 января 2019 года… задержана группа иностранных граждан, выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов в Казахстане», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в ходе обысков по месту их временного проживания были обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

Следствие считает, что задержанные действовали по заданию пребывающих за границей боевиков террористической организации «Исламское государство»*.

«По этим же данным, применение взрывных устройств и последующую вооружённую атаку намечалось осуществить в Алматы, в местах массового скопления гражданского населения», — добавили в ведомстве.

Летом стало известно о задержании восьми человек в казахстанском Уральске по подозрению в подготовке терактов.

В апреле 2017 года в КНБ заявляли о нейтрализации деятельности четырёх радикальных группировок, участники которых допускали призывы в поддержку ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.