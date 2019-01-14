В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что киевские силовики четыре раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, сёл Желобок, Молодёжное и Калиновка», — говорится в тексте.

Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномётов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные разместили зенитный ракетный комплекс «Оса» во дворе жилого дома у линии соприкосновения в Донбассе.