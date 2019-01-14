В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Первомайска, сёл Желобок, Молодёжное и Калиновка», — говорится в тексте.
Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномётов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные разместили зенитный ракетный комплекс «Оса» во дворе жилого дома у линии соприкосновения в Донбассе.