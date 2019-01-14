В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.

«По информации наших источников, вторая рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады в полном составе отказалась выходить на закрепленные за ними позиции», — цитирует РИА Новости Марочко.

Согласно данным Народной милицией ЛНР, командир роты с позывным «Руслан» заявил о нежелании личного состава роты участвовать в боевых действиях.

По словам Марочко, по имеющимся данным, в район населённого пункта Лобачево, который расположен у линии соприкосновения, на место дислокации роты, для разбирательства прибыло подразделение украинской военной службы правопорядка.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили об уничтожении беспилотника ВСУ.

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