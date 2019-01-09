В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

РИА Новости

«В районе северо-восточнее Авдеевки нашими дежурными средствами противовоздушной обороны зафиксирован и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат типа «Фантом», — цитирует его Донецкое агентство новостей. По его словам, данный беспилотник командование 93-й механизированной бригады использовало для разведки района. В декабре Безсонов сообщил о переброске украинскими военными ударных БПЛА. В июне ФАН со ссылкой на оперативное командование ДНР сообщало о сбитом в Донбассе украинском беспилотнике.