В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
  • РИА Новости

«В районе северо-восточнее Авдеевки нашими дежурными средствами противовоздушной обороны зафиксирован и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат типа «Фантом», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

По его словам, данный беспилотник командование 93-й механизированной бригады использовало для разведки района. 

В декабре Безсонов сообщил о переброске украинскими военными ударных БПЛА.

В июне ФАН со ссылкой на оперативное командование ДНР сообщало о сбитом в Донбассе украинском беспилотнике.

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