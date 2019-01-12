Эксперт прокомментировал благотворительные перечисления Порошенко

Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT рассказал о возможных причинах перечисления президентом Украины Петром Порошенко своей зарплаты за 2018 год на благотворительность.

«Я, конечно, рад, что кому-то, возможно, достанутся эти деньги, потому что, вполне вероятно, что и благотворительность тут липовая. Но, с моей точки зрения, это просто пиар, предвыборная кампания Петра Алексеевича в преддверии 31 марта 2019 года. Я думаю, что он за время своего президентства прекрасно осознавал, что на Украине очень большое количество людей нуждается в помощи. Пожилые, больные, сироты, дети. Те же самые ветераны АТО, которым он обещал зарплаты по тысяче гривен в день, страховки на миллионы», — сказал он.

По словам Безпалько, «довольно странно, что даже ради показухи Порошенко не мог на протяжении всего своего президентства выделять деньги и жертвовать их кому-то из этих категорий».

«Порошенко только за пару месяцев до президентских выборов решил, что нужно о ком-то позаботиться. Если в этот раз кому-то повезёт, какой-нибудь старушке, провинциальной поликлинике, будет хорошо. Они хотя бы благодаря выборам получат от Петра Алексеевича что-то от его доходов, которые, напомню, сильно увеличились за прошлый год», — заключил эксперт.

Порошенко заработал в 2018 году на посту главы государства 270,5 тыс. гривен (почти $10 тыс.) и перечислил эту сумму на благотворительность.