Названа сумма перечисленных Порошенко на благотворительность денег

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Президент Украины Пётр Порошенко заработал в 2018 году на посту главы государства 270,5 тыс. гривен (почти $10 тыс.) и перечислил эту сумму на благотворительность.
Названа сумма перечисленных Порошенко на благотворительность денег
  • Reuters

«В 2018 году начислена заработная плата в сумме 336 000 гривен (ежемесячно — 28 000 гривен). После выплаты обязательных налогов и сборов заработная плата в сумме 270 480 гривен по заявлению перечислена в определённый президентом Украины благотворительный фонд», — приводят «Украинские новости» ответ на запрос в Управление делами президента.

Название фонда, куда Порошенко перечислил деньги, не уточняется.

В конце декабря 2018 года стало известно, что Порошенко перечислили более 556,7 млн гривен дивидендов от трёхлетней прибыли корпорации Roshen.

Ранее СМИ сообщили о росте доходов Порошенко за год в 12 раз.

В феврале 2018 года Порошенко посетовал на уменьшение своих доходов и заявил, что жизнь у него «не сахар».

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