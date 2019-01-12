Названа сумма перечисленных Порошенко на благотворительность денег
- Reuters
«В 2018 году начислена заработная плата в сумме 336 000 гривен (ежемесячно — 28 000 гривен). После выплаты обязательных налогов и сборов заработная плата в сумме 270 480 гривен по заявлению перечислена в определённый президентом Украины благотворительный фонд», — приводят «Украинские новости» ответ на запрос в Управление делами президента.
Название фонда, куда Порошенко перечислил деньги, не уточняется.
В конце декабря 2018 года стало известно, что Порошенко перечислили более 556,7 млн гривен дивидендов от трёхлетней прибыли корпорации Roshen.
Ранее СМИ сообщили о росте доходов Порошенко за год в 12 раз.
В феврале 2018 года Порошенко посетовал на уменьшение своих доходов и заявил, что жизнь у него «не сахар».