Эксперт оценил желание Украины поэтапно отменить право вето в СБ ООН

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Анна Лушникова
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в разговоре с RT прокомментировал заявление постпреда Украины в Организации Объединённых Наций Владимира Ельченко о том, что Киев выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН.
Эксперт оценил желание Украины поэтапно отменить право вето в СБ ООН
  • Reuters

«В Совете Безопасности ООН есть пять постоянных членов, которые обладают правом вето: Соединённые Штаты, Россия, Франция, Великобритания и Китай. До сих пор никто из них не изъявлял желания с этим правом расстаться. Если хоть одна из этих стран не поддерживает резолюцию, она не проходит. То есть любые изменения устава ООН и так далее возможны только решением Совета Безопасности», — считает эксперт.

По его словам, не стоит ожидать, что другие страны — члены СБ прислушаются к позиции Украины.

«Украина может хотеть или не хотеть, выступать или не выступать. Это её личное право. Такие уважаемые страны, как Япония, Индия, Германия, двадцать лет назад выступали за реформу ООН и Совбеза. Но до сих пор всё по-старому», — заключил Ищенко.

Ранее постпред Украины в Организации Объединённых Наций заявил, что страна выступает за поэтапную отмену права вето в Совбезе ООН.

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