Эксперт оценил желание Украины поэтапно отменить право вето в СБ ООН
- Reuters
«В Совете Безопасности ООН есть пять постоянных членов, которые обладают правом вето: Соединённые Штаты, Россия, Франция, Великобритания и Китай. До сих пор никто из них не изъявлял желания с этим правом расстаться. Если хоть одна из этих стран не поддерживает резолюцию, она не проходит. То есть любые изменения устава ООН и так далее возможны только решением Совета Безопасности», — считает эксперт.
По его словам, не стоит ожидать, что другие страны — члены СБ прислушаются к позиции Украины.
«Украина может хотеть или не хотеть, выступать или не выступать. Это её личное право. Такие уважаемые страны, как Япония, Индия, Германия, двадцать лет назад выступали за реформу ООН и Совбеза. Но до сих пор всё по-старому», — заключил Ищенко.
Ранее постпред Украины в Организации Объединённых Наций заявил, что страна выступает за поэтапную отмену права вето в Совбезе ООН.