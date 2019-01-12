При взрыве в ТЦ Киева один человек получил травмы

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В торговом центре в Киеве произошёл взрыв, пострадал один человек.
При взрыве в ТЦ Киева один человек получил травмы
  • РИА Новости

«Правоохранители Киева устанавливают причины взрыва в торговом центре. В результате происшествия пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу с травмой руки», — говорится в сообщении в Facebook Киевского управления Национальной полиции Украины.

На месте работают полицейские, взрывотехники, врачи скорой помощи и спасатели. 

Предполагается, что взрыв произошёл во время проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в Омске из торгово-развлекательного комплекса «Континент» эвакуировали около 4 тыс. человек в связи с поступившим сообщением о «минировании». В ноябре 2018 года ВашГород.ру передавал, что в Кемеровской области сапёры эвакуировали около 40 жильцов многоэтажного дома.

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