Источник: в Омске из ТЦ эвакуировали 4 тысячи человек из-за сообщения о «минировании»

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В Омске из торгово-развлекательного комплекса «Континент» эвакуировали около 4 тыс. человек в связи с поступившим сообщением о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник: в Омске из ТЦ эвакуировали 4 тысячи человек из-за сообщения о «минировании»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«В полицию позвонила женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения, которая сказала, что в ТРК «Континент» заложено взрывное устройство», — заявил источник.

Он добавил, что в торговом комплексе не обнаружили никаких опасных предметов. В целях безопасности на время проверки из здания пришлось эвакуировать около 4 тыс. человек.

В ноябре 2018 года ВашГород.ру передавал, что в Кемеровской области сапёры эвакуировали около 40 жильцов многоэтажного дома.

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