Источник: в Омске из ТЦ эвакуировали 4 тысячи человек из-за сообщения о «минировании»
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
«В полицию позвонила женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения, которая сказала, что в ТРК «Континент» заложено взрывное устройство», — заявил источник.
Он добавил, что в торговом комплексе не обнаружили никаких опасных предметов. В целях безопасности на время проверки из здания пришлось эвакуировать около 4 тыс. человек.
В ноябре 2018 года ВашГород.ру передавал, что в Кемеровской области сапёры эвакуировали около 40 жильцов многоэтажного дома.