Эксперт объяснил данные о двукратном сокращении пенсий на Украине

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН объяснил сокращение минимальной пенсии и размера прожиточного минимума на Украине за пять лет более чем в два раза.

«Это констатация факта. Она связана с серьёзной девальвацией украинской валюты», — заявил эксперт.

По его словам, можно повышать пенсии и минимальную зарплату, но в долларовом эквиваленте они будут намного меньше, чем до 2014 года.

Со своей стороны, политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» связал ситуацию с условиями Международного валютного фонда.

«Именно на этих условиях международные кредиторы готовы предоставлять займы дальше. Всё это влечёт за собой рост цены на газ для населения, отмену социальных выплат, субсидий, пенсий и прочего», — считает он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко оценил данные о двукратном сокращении пенсий на Украине.