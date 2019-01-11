Эксперт объяснил данные о двукратном сокращении пенсий на Украине
- Reuters
«Это констатация факта. Она связана с серьёзной девальвацией украинской валюты», — заявил эксперт.
По его словам, можно повышать пенсии и минимальную зарплату, но в долларовом эквиваленте они будут намного меньше, чем до 2014 года.
Со своей стороны, политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» связал ситуацию с условиями Международного валютного фонда.
«Именно на этих условиях международные кредиторы готовы предоставлять займы дальше. Всё это влечёт за собой рост цены на газ для населения, отмену социальных выплат, субсидий, пенсий и прочего», — считает он.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко оценил данные о двукратном сокращении пенсий на Украине.