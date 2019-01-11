Экс-депутат Рады оценил данные о двукратном сокращении пенсий на Украине
- Reuters
«Пенсии не только обесценились, на них теперь не проживёшь — даже за эти $53», — заявил он.
По его мнению, ничего удивительного в сложившейся ситуации нет, так как Киев «заложил» страну под Международный валютный фонд.
Со своей стороны, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с Nation News сказал, что существующая украинская политика привела к росту цен на ЖКХ, сокращению пенсий и другим проблемам.
«Конечно, мы видим и падение доходов и пенсий на Украине», — отметил он.
Ранее в Совфеде прокомментировали данные о двукратном сокращении пенсий на Украине.