Экс-депутат Рады оценил данные о двукратном сокращении пенсий на Украине

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Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил сокращение минимальной пенсии и размера прожиточного минимума на Украине за пять лет более чем в два раза.
Экс-депутат Рады оценил данные о двукратном сокращении пенсий на Украине
  • Reuters

«Пенсии не только обесценились, на них теперь не проживёшь — даже за эти $53», — заявил он.

По его мнению, ничего удивительного в сложившейся ситуации нет, так как Киев «заложил» страну под Международный валютный фонд.

Со своей стороны, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с Nation News сказал, что существующая украинская политика привела к росту цен на ЖКХ, сокращению пенсий и другим проблемам.

«Конечно, мы видим и падение доходов и пенсий на Украине», — отметил он.

Ранее в Совфеде прокомментировали данные о двукратном сокращении пенсий на Украине.

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