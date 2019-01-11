В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о выходе Украины из зоны риска
- Reuters
Как отметил Бальбек, можно не сомневаться, что сложный финансовый период самого Порошенко позади.
«Военные заказы на его заводах по-прежнему есть», — сказал он.
По мнению депутата, теперь Порошенко уверенными шагами «идёт в избирательную кампанию».
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление Порошенко.
В декабре 2018 года украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил решение Международного валютного фонда одобрить кредит Украине на $3,9 млрд.