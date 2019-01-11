В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о выходе Украины из зоны риска

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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что стране удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска.
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о выходе Украины из зоны риска
  • Reuters

Как отметил Бальбек, можно не сомневаться, что сложный финансовый период самого Порошенко позади.

«Военные заказы на его заводах по-прежнему есть», — сказал он.

По мнению депутата, теперь Порошенко уверенными шагами «идёт в избирательную кампанию».

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление Порошенко.

В декабре 2018 года украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил решение Международного валютного фонда одобрить кредит Украине на $3,9 млрд.

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