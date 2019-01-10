Экс-командующий ЧФ прокомментировал заявление украинского генерала о проходе в Азовское море
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«Керченский пролив и Крымский мост — это структуры, которые существуют, потому что в них есть необходимость. Есть строго установленные правовые формы и нормы. Россия всё это установила, они являются щадящими, никого не ущемляющими», — сказал Касатонов.
Со своей стороны, депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко в беседе с газетой «Известия» отметил, что непонятно, зачем Киеву необходимо «прорываться» в Азовское море.
«Есть международные нормы морского права, которые должны соблюдаться», — пояснил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил слова Романенко.