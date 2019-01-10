Экс-командующий ЧФ прокомментировал заявление украинского генерала о проходе в Азовское море

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов прокомментировал НСН заявление экс-заместителя начальника Генштаба ВС Украины генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.

«Керченский пролив и Крымский мост — это структуры, которые существуют, потому что в них есть необходимость. Есть строго установленные правовые формы и нормы. Россия всё это установила, они являются щадящими, никого не ущемляющими», — сказал Касатонов.

Со своей стороны, депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко в беседе с газетой «Известия» отметил, что непонятно, зачем Киеву необходимо «прорываться» в Азовское море.

«Есть международные нормы морского права, которые должны соблюдаться», — пояснил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил слова Романенко.