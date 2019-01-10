Климкин: Украина намерена настаивать на закупке транзитного газа на её восточной границе

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в ходе трёхсторонних переговоров по газу украинская сторона будет настаивать на закупке транзитного топлива на восточной границе страны.
Климкин: Украина намерена настаивать на закупке транзитного газа на её восточной границе
  • Reuters

Об этом сообщает УНИАН.

По словам министра, Украина готова принять все соответствующие правила ЕС для украинской газовой транзитной системы в рамках данного вопроса.

«Мы считаем, что будущий транзит должен основываться на прозрачных и эффективных правилах ЕС. Это, например, означает, что газ будет покупаться на восточной границе Украины, газовые тарифы будут исчисляться на основе европейской методологии», — сказал он.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович объявил, что второй раунд переговоров ЕС, Украины и России о долгосрочном транзите состоится 21 января в бельгийской столице.

В январе компания «Укртрансгаз» сообщила, что Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1%.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН оценил позицию Кремля по транзиту газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».

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