Климкин: Украина намерена настаивать на закупке транзитного газа на её восточной границе

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в ходе трёхсторонних переговоров по газу украинская сторона будет настаивать на закупке транзитного топлива на восточной границе страны.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам министра, Украина готова принять все соответствующие правила ЕС для украинской газовой транзитной системы в рамках данного вопроса.

«Мы считаем, что будущий транзит должен основываться на прозрачных и эффективных правилах ЕС. Это, например, означает, что газ будет покупаться на восточной границе Украины, газовые тарифы будут исчисляться на основе европейской методологии», — сказал он.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович объявил, что второй раунд переговоров ЕС, Украины и России о долгосрочном транзите состоится 21 января в бельгийской столице.

В январе компания «Укртрансгаз» сообщила, что Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1%.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН оценил позицию Кремля по транзиту газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».