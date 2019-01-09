Переговоры по газу в формате Россия — ЕС — Украина пройдут 21 января

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Трёхсторонние переговоры по газу с участием представителей России, Украины и ЕС пройдут 21 января в Брюсселе. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Переговоры по газу в формате Россия — ЕС — Украина пройдут 21 января
  • Reuters

«Данная встреча будет основана на прогрессе, достигнутом в ходе предыдущих политических и экспертных раундов», — написал он в Twitter.

По словам Шефчовича, роль Украины как транзитной страны остаётся стратегической для Европейского союза.

Ранее Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель в январе для проведения трёхсторонних переговоров по газу.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня» оценил данное предложение ЕК.

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