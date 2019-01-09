Переговоры по газу в формате Россия — ЕС — Украина пройдут 21 января

Трёхсторонние переговоры по газу с участием представителей России, Украины и ЕС пройдут 21 января в Брюсселе. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Данная встреча будет основана на прогрессе, достигнутом в ходе предыдущих политических и экспертных раундов», — написал он в Twitter.

Pleased that the 2nd round of political trilateral talks with #Russia and #Ukraine on the long-term transit of #gas to Europe will take place in Brussels on 21 Jan. The meeting will build on the progress achieved during previous political & expert rounds. https://t.co/6jdITQyokCpic.twitter.com/dcP7nm9Tmi — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 9 января 2019 г.

По словам Шефчовича, роль Украины как транзитной страны остаётся стратегической для Европейского союза.

Ранее Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель в январе для проведения трёхсторонних переговоров по газу.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня» оценил данное предложение ЕК.