ЕСПЧ зарегистрировал жалобы защиты экипажа «Норда»

Короткая ссылка
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал все жалобы, поданные против Украины защитой экипажа задержанного в марте 2018 года судна «Норд». Об этом сообщил управляющий партнёр адвокатского объединения «Могильницкий и партнёры» Максим Могильницкий.
ЕСПЧ зарегистрировал жалобы защиты экипажа «Норда»
  • © Государственная пограничная служба Украины

Как написал юрист в Facebook, зарегистрированы все жалобы, поданные в интересах капитана судна Владимира Горбенко и других членов экипажа, официальное подтверждение чего уже получено.

Уточняется, что указанные жалобы были поданы в октябре 2018 года. В них изложены нарушения Конвенции, допущенные Украиной как в ходе противоправного задержания рыбаков в Азовском море, так и в ходе их незаконного удержания на территории Бердянского морского порта.

Могильницкий напомнил, что речь идёт о нарушении прав на свободу и личную неприкосновенность, а также на свободу передвижения, о нарушении запрета на применение пыток и о лишении права на эффективное средство правовой защиты.

Оболонский районный суд Киева 10 января проведёт подготовительное заседание по делу Горбенко.

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из десяти граждан России в Азовском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить