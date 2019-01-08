Суд на Украине начнёт рассмотрение дела капитана «Норда» 10 января

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Оболонский районный суд Киева планирует провести 10 января подготовительное заседание по делу капитана рыболовецкого сейнера «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщает Интерфакс.

«Суд будет 10-го числа. Сейчас стадия подготовительного судебного заседания, когда заявляются различные ходатайства, жалобы», — заявил адвокат Дмитрий Щербина.

По его словам, процесс может длиться минимум полгода.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обмен капитана арестованного на Украине российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко на капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого невозможен, пока не завершён уголовный процесс.

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