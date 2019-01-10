В Госдуме ответили на предложение Украины прекратить действие ряда соглашений с СНГ

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT предложение Министерства экономического развития и торговли Украины прекратить действие ряда экономических соглашений с СНГ.

«Такое желание Украины связано с общим курсом страны, который уже был объявлен официально и обостряется в преддверии будущих выборов. В частности, между Россией и Украиной подписано большое количество соглашений, многие из которых уже аннулированы. Так что впереди у них большая работа. Нынешняя власть, которая этим занимается, действует в духе «после нас хоть потоп», поскольку по всем признакам перспектива переизбрания Порошенко очень сомнительна», — сказал он.

По словам депутата, речь идёт о демонстративном желании разрушить все отношения и «достичь в этом некой необратимости».

«Это нужно для того, чтобы преемники Порошенко не смогли, как бы они того ни хотели, восстановить прежний объём отношений. Вся эта деятельность идёт вразрез с потребностями самой экономики Украины», — заключил Затулин.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины предложило прекратить действие ряда экономических соглашений с СНГ.